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MLB／終結者99.9英里卡特球暴投送分 守護者慘吞10連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
守護者隊「終結者」克拉塞暴投失分，最後造成球隊吞下10連敗。 路透
守護者隊「終結者」克拉塞暴投失分，最後造成球隊吞下10連敗。 路透

守護者隊的連敗噩夢不知何時才能結束，今天在主場對老虎隊之戰，9局下只差最後一顆好球就能解套，不料「終結者」克拉塞（Emmanuel Clase）暴投失分被追成1：1，進入延長10局以2：7輸球，吞下近13年首次10連敗，離隊史最慘紀錄只差兩場了。

守護者在3連戰前兩戰以1：2、0：1落敗，今天面對老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），打完前7局只出現3支安打、吞下10次三振，但先發投手威廉斯（Gavin Williams）也有優質表現，投6局巷只被揮出1支安打、飆出8K，兩隊一路0：0僵持。

守護者華裔外野手史蒂文關（Steven Kwan）8局下建功，面對老虎第2任投手洪恩（Bailey Horn）揮出二壘打，攻下全場第1分，只差最後半局有機會獲勝。

克拉塞9局上登板，面對首名打者就投出保送，雖然連續解決兩名打者，也讓代跑的麥金斯崔（Zach McKinstry）盜上二壘、再靠滾地球攻占三壘；克拉塞面對米道斯（Parker Meadows）在2好1壞時，投出99.9英里卡特球形成暴投，讓麥金斯崔跑回追平分，他K掉米道斯為時已晚。

老虎10局上靠4支安打、包括兩支全壘打攻下6分，守護者大勢已去，10局下追回1分毫無機會挽回戰局，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）說：「 這是一場不可思議的勝利，贏球方式非常戲劇化。」

守護者最長連敗是印地安人隊時期1931年12連敗，今天吞下隊史第11次二位數連敗，也是2012年11連敗後，近13年最慘紀錄。

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守護者 老虎

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