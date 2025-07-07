MLB／最爛球隊差點被第2爛橫掃 洛磯逃過史上罕見難看紀錄

大聯盟戰績最爛的洛磯隊，今天在丹佛主場面臨被第2爛的白襪隊橫掃命運，26歲一壘手托利亞（Michael Toglia）5局下跳出來當英雄，本季第10轟成為致勝一擊，洛磯終場以6：4獲勝，「挑戰」本季第70敗再等一等。

白襪在3連戰前兩戰以3：2、10：3過關，今天打完5局上仍以4：2領先，洛磯5局下反撲，開路先鋒莫尼亞克（Mickey Moniak）揮出三壘打，攻下兩分打點追平比數，接著托利亞轟出兩分砲，幫助球隊逆轉戰局。

莫尼亞克首局首打席全壘打，也是本季第13轟，此役4打數3安打、攻下3分打點，只差二壘打就是完全打擊。

Something good happened on an MLB Sunday.



⚾️ Michael Toglia home run (+440) 💣 ✅pic.twitter.com/5aLjrOWuc3 — Ahaan Rungta (@AhaanRungta) 2025年7月6日

白襪今天輸球後，戰績掉到30勝60敗，在美聯中區落後榜首老虎隊26.5場勝差；洛磯終止2連敗，戰績21勝69敗，落後國聯西區龍頭道奇隊更達34.5場勝差，也是大聯盟唯一勝率不到3成（2成33）的球隊。

大聯盟從1901年起，開季90場比賽最多敗紀錄仍是1907年紅雀隊、1916年費城人隊，兩隊都吞70敗，洛磯避免追平難看數字。

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