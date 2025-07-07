MiLB／李灝宇近5戰3轟手感燙 林昱珉先發6局無關勝敗

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天敲出個人本季第9轟、為超前比數三分砲，近5戰敲3轟手感燙；亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉先發6局挨1轟，共失4分責失分無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事老虎隊3A今天與克里夫蘭守護者隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守三壘；李灝宇1局上吞下三振，3局上敲出游擊方向飛球出局，5局上敲出內野滾地球出局。

7局上李灝宇敲出三壘方向滾地球出局，9局敲出2比3落後壘上有人時，李灝宇從阿雷曼（FrancoAleman）手中敲出3分砲、一棒幫助球隊翻轉戰局，擊球初速106.8英里（約172公里）；老虎隊終場以5比4搶勝。

Hao-Yu Lee smashes a go-ahead 3-run homer with one out in the 9th to put the Mud Hens up 5-3. It’s his 9th of the year. pic.twitter.com/dK9oxJiKqO — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2025年7月6日

李灝宇今天總計5打數敲出1轟，貢獻3分打點，也吞下1次三振，賽後打擊率2成46，近5場出賽敲出3發全壘打。

響尾蛇隊3A今天與舊金山巨人隊3A交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，林昱珉1局上雖有被敲出安打、但沒讓對手延續攻勢，2局上有出現觸身球保送，3局上被敲出1支安打、投出1次保送，但都沒能對手拿下分數。

響尾蛇隊3A投手林昱珉先發6局挨1轟，共失4分責失分無關勝敗。 美國聯社

林昱珉4局上有狀況，連續被敲出2支安打、滾地球，單局失掉2分，5局上讓對手3上3下，6局上被首名打者敲出安打，接著被魯西諾（Marco Luciano）敲出2分砲，但及時回穩，連抓3個出局數，沒有擴大失分危機。

林昱珉今天總計用93球投6局，被敲出7支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、2次四死球保送，失掉4分責失分，球隊延長賽以13比15吞敗，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率6.08。

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