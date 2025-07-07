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MLB／國民開除2019年封王教頭 15年前簽下王建民的總管也失業

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國民總經理瑞佐(右)、總教練馬丁尼茲都遭開除。 美聯社
國民總經理瑞佐(右)、總教練馬丁尼茲都遭開除。 美聯社

國民隊今天在華府主場又以4：6不敵紅襪隊，3連戰遭橫掃，本季戰績掉到37勝53敗，繼續在國聯東區排名墊底，國民總經理瑞佐（Mike Rizzo）、總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）在賽後都遭開除，明天宣布代理教頭人選。

瑞佐從2009年起擔任國民總經理，隔年12月簽下我國旅美名將王建民，兩人曾經共事兩個球季；瑞佐在國民的總經理職務，今年已是第17年，也是大聯盟現役第2長，一共5次晉級季後賽，終究因為戰績不振而失去工作。

馬丁尼茲2018年接掌兵符，隔年就奪下世界大賽冠軍，和瑞佐聯手打造隊史首冠，但國民接下來5個球季都未打進季後賽，今年也沒有太大機會，馬丁尼茲領軍8年以500勝622敗打包，

國民27歲日本左投小笠原慎之介，今天在大聯盟初登板，先發2.2局被揮出7支安打，包括1局上史托瑞（Trevor Story）兩分砲，失4分吞下生涯首敗。

紅襪橫掃國民後，戰績升至46勝45敗，勝率重返5成以上，在美聯東區仍居第4，落後榜首藍鳥隊6.5場勝差。

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國民 馬丁尼茲

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