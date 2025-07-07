MLB／賈吉第33轟苦主是猿隊前洋投 弗里德11勝獨居勝投王

今年紐約「地鐵大戰」最終戰，洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）本季第33轟出爐，王牌投手弗里德（Max Fried）第11勝到手，獨居大聯盟勝投王，洋基以6：4擊敗大都會隊，不但逃過3連戰遭橫掃命運，也終止6連敗。

弗里德今天先發5局失3分，靠隊友火力支援，成為本季第1位奪下11勝的投手，戰績升至11勝2敗、防禦率2.27。

洋基近況不振，今天雖在客場贏球，但最近9場比賽吞下7敗，還差1勝才有50勝，在美聯東區和光芒隊並列第2，落後藍鳥隊3場勝差。

ALL RISE!



Aaron Judge has left the yard 💪 pic.twitter.com/ljhzwWFVfJ — MLB (@MLB) 2025年7月6日

賈吉5局上從大都會中繼投手、中職樂天桃猿隊前洋投威達爾（Brandon Waddell）的手中轟出兩分砲，7局上高飛犧牲打攻下第3分打點，成為洋基贏球大功臣；水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）目前35轟仍是大聯盟全壘打王，賈吉33轟居次，道奇隊大谷翔平30轟排名第3、國聯第1。

大都會終止4連勝，地鐵大戰3勝3敗打平，本季52勝39敗在國聯東區仍居第2，落後費城人隊1.5場勝差。

Max Fried got himself out of a jam only allowing those two runs from the Lindor single pic.twitter.com/wL9GlE7H3l — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2025年7月6日

商品推薦