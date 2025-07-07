MLB／洋基隊史首場台灣日 送專屬「TAIWAN」8號條紋球衣

大聯盟台灣日再+1，洋基隊台灣日將在美國時間9月10日登場，由帕菲克國際運動行銷與北美洲台灣商會聯合總會共同主辦，這是洋基創隊122年來首次舉辦台灣日，具有深遠且指標性的文化意義。

洋基長年以來舉辦多元文化主題活動，包括西班牙裔日、義大利裔日、菲律賓日等，然而即便台灣過去曾有王建民在洋基投出佳績，始終未曾有「台灣日」的安排。

紐約本身是台灣人在美就學與就業的重要城市，擁有穩定的台裔人口基礎與強大文化連結。自去年起，帕菲克國際運動行銷即與洋基球團展開討論，歷經近一年的溝通協調，並在北美洲台灣商會聯合總會的積極協助下，成功促成洋基隊史首場台灣日活動，為台灣棒球文化與國際曝光再寫新頁。

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「帕菲克繼去年亞利桑那響尾蛇台灣日後，又完成了一項創舉，在紐約洋基如此具有歷史意義的球隊舉辦首次的台灣日，備感榮幸。這是我們與洋基球團的首次合作，同時，也非常感謝北美洲台灣商會聯合總會的在地支持協助。希望台灣人能踴躍支持進場，讓洋基球團看見台灣人的熱情與活力，開啟未來更多合作的可能性。」

北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠也表示：「能與帕菲克一同促成這場活動感到非常興奮，特別要感謝莊振輝國策顧問與江俊霖前總會長在紐約的安排促成。美國現在各地都有類似台灣日的活動，但洋基台灣日的意義不同，大家都知道台灣對洋基有特別的情感，從王建民時代開始，台灣球迷對洋基就懷有濃厚情感。而洋基台灣日真的是最難攻克的一塊拼圖，因為洋基是一個比較謹慎的球隊、很少舉辦類似的活動，也因此讓這場活動更具歷史與情感的重量。洋基這次也史無前例的贈送台灣球迷數量有限的球帽和球衣，上面繡有台灣國旗和Taiwan的字樣，北美洲台灣商會聯合總會邀請大家穿上代表台灣的球衣，一起為台灣加油。」

為了讓更多僑界朋友參與這次具紀念意義的活動，洋基台灣日特別推出限量套票，凡購票者除可進入台灣日專屬座位區觀賽，還將獲得台灣日專屬球衣與球帽。本次設計特別融合洋基經典主場條紋球衣風格，背後綉上「TAIWAN」字樣與象徵「發」的幸運背號「8」。

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