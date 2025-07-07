MLB／水手連3年先發投手上榜明星賽 華裔布萊恩胡要當「筆記王」

今年大聯盟明星賽完整選手名單今天放榜，水手隊4人出戰，為2018年以來首次，其中華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）上榜，讓水手連續3年都有先發投手入選明星賽，顯現先發輪值的強大，總教練威爾森（Dan Wilson）也說這相當特別，甚至預言紀錄推向第4年也不奇怪。

水手2023年先發投手有柯比（George Kirby）、卡斯提歐（Luis Castillo）入選，2024年則是吉伯特（Logan Gilbert），今年布萊恩．胡跟進行列，本季17場先發拿下8勝4敗、防禦率2.77，更難的是所有登板全數都是6局以上的投球。

水手連3年都有先發投手投進明星賽，威爾森說：「這是多麼特別的一件事，我們常在說，他們作為一個團隊，彼此互相激勵、督促、幫助，所以我認為如果還有第4年也不奇怪。」布萊恩．胡表示，這不只顯示了水手輪值的實力，還有穩定，「任何人都可能繳出好的一年，但我們年復一年都有人作為代表。」

布萊恩．胡已跟包括米勒（Bryce Miller）、吉伯特在內的輪值搭檔們約定好，要趁這趟明星賽之旅帶回眾家強投們的情報，「我會帶著筆記本和筆去那裡，問每個人問題，盡我所能吸收。」

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