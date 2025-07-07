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MLB／大谷翔平近5戰18支2毫無長打 道奇遭太空人橫掃慘失29分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天4次打數掛零、吞下1次三振，連續5場比賽未開轟，道奇隊在主場3連戰遭橫埽。 美聯社
大谷翔平今天4次打數掛零、吞下1次三振，連續5場比賽未開轟，道奇隊在主場3連戰遭橫埽。 美聯社

大谷翔平今天4次打數掛零、吞下1次三振，連續5場比賽未開轟，道奇隊在洛杉磯主場又以1：5不敵太空人隊，3連戰遭橫埽，本季對戰3場落幕，戰況一面倒。

大谷2日對白襪隊之戰，成為國聯本季首位30轟打者，接下來5場比賽18次打數只有兩支安打，完全沒有長打表現，近況陷入低潮。

太空人先發投手古斯托（Ryan Gusto）投6局，只被揮出4支安打、失1分奪勝，道奇在這次3連戰被狂攻29分、只得6分，近17年首次在道奇球場遭太空人3連戰清盤。

太空人最近24場比賽打贏19場，戰績55勝35敗穩居美聯西區第1，總教練艾斯帕達（Joe Espada）說：「這支球隊誰是誰並不重要，魅力在於球員彼此信任，為了勝利付出一切，贏球需要很多人共同努力。」

道奇在明星賽前的最後一個主場系列賽慘敗，但戰績55勝36敗仍在國聯西區大幅領先，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們是一支優秀球隊，關鍵在於在例行賽爭取更多勝，我真的不在乎擊敗誰，只想比任何人贏得更多比賽。」

道奇接下來6場比賽移師客場和釀酒人、巨人隊交手， 16日就是一年一度的大聯盟明星賽，大谷不但是國聯全壘打王，領先響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）2轟，得86分更在大聯盟排名第1，明星賽將以國聯先發指定打擊身分亮相。

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大聯盟 明星賽 道奇

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