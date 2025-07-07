MLB／大谷翔平何時能投到5局？道奇教頭心中擬好時間點

大谷翔平回歸「二刀流」以來，目前最長投球局數僅止2局，何時有機會推進到先發投手責任局數的5局？道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，至少在9月以前，不會讓他投到5局。

大谷2023年9月進行手肘韌帶手術，今年在7月17日以「開門投手」之姿回到賽場，以短局數先發啟用，4場先發包括兩場1局、兩場2局，目前累積6局被敲4安打、失1分，有6次三振、1次保送。

羅伯茲表示，大谷在明星賽前還會有1次先發，預計會投2至3局，「我們會讓他逐步增加投球數，他在9月以前不會投到5局，現在我們希望先放慢腳步。」

羅伯茲表示，「大谷很享受可以再次投球，我也很開心看著他的投球量在逐步推進，我們需要一些時間打好扎實的基礎，確保他的健康，而翔平也相信我們的計畫。」

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