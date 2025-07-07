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MLB／克蕭以傳奇身分入選明星賽 山本、菊池加入大谷行列

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸旅美第2年首次入選明星賽，道奇全隊共有5人參加這場年度盛會。 路透社
山本由伸旅美第2年首次入選明星賽，道奇全隊共有5人參加這場年度盛會。 路透社

大聯盟明星賽將於16日在勇士隊主場Truist球場開打，完整名單今天出爐，主要是增加投手和替補名單，道奇隊3屆塞揚獎投手克蕭（Clayton Kershaw）生涯第11次入選，山本由伸旅美第2年首次入列，全隊共有5人參加這場年度盛會。

道奇之前已有球迷票選先發的大谷翔平、史密斯（Will Smith）、弗里曼（Freddie Freeman）。

克蕭效力道奇18年，開季還在傷兵名單，最近成為史上第20位「3000K俱樂部」成員，今年明星賽以傳奇球星的身分，由大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）特別指名入選，前兩位是2022年普荷斯（ Albert Pujols）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

道奇隊3屆塞揚獎投手克蕭生涯第11次入選明星賽。 路透社
道奇隊3屆塞揚獎投手克蕭生涯第11次入選明星賽。 路透社

今年明星賽有19名球員首次入選，山本也在其中，克蕭有機會成為國聯明星隊先發投手，另外兩個人選是海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、費城人隊惠勒（Zack Wheeler）。

山本過去在日本職棒5次入選明星賽，本季防禦率在國聯暫居第3，僅次於史肯斯1.94、惠勒2.17，道奇教頭、國聯明星隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）說：「山本表現很棒，展現出戰勝強隊、投出精彩比賽、掌控比賽的能力，在道奇1年半的表現真的讓我印象深刻。」

天使隊菊池雄星生涯第2次入選明星賽，他說：「隊友都為我感到高興，但我只有一種感覺，今年想在天使做點特別的事。」

菊池雄星本季在天使繳出好成績，獲得明星賽肯定。 美聯社
菊池雄星本季在天使繳出好成績，獲得明星賽肯定。 美聯社

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克蕭 明星賽 道奇

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