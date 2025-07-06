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MLB／大谷先發2局無失分、打擊4支1 逢他生日球隊戰績2勝5敗

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MLB／大谷先發2局無失分、打擊4支1 逢他生日球隊戰績2勝5敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平旅美以來首度在生日當天站上投手丘，今天先發2局無失分、送出3次三振，打擊方面4打數1安打，道奇最終苦吞2連敗。 美聯社
大谷翔平旅美以來首度在生日當天站上投手丘，今天先發2局無失分、送出3次三振，打擊方面4打數1安打，道奇最終苦吞2連敗。 美聯社

大谷翔平旅美以來首度在生日當天站上投手丘，今天先發2局無失分、送出3次三振，最快球速100.9哩（約162.4公里），打擊區上4打數敲出1安打，道奇隊終場以4：6不敵太空人隊，在3連戰先吞2敗。

大谷翔平今天度過31歲生日，道奇球場場務人員賽前在紅土區整出「HB SHO」字樣，向他道賀生日快樂；大聯盟官方X也貼出大谷小時候拿著球棒絨毛玩具的照片，寫著：「祝大谷翔平31歲生日快樂，他從還是小baby時就是強打。」

大谷首打席面對巴瑞德斯（Isaac Paredes）就被敲出安打，但隨後讓史密斯（Cam Smith）敲出二壘方向滾地球形成雙殺，亞土維（Jose Altuve）則是游擊方向滾地球出局。

大谷第2局面對沃克（Christian Walker）、卡拉提尼（Victor Caratini）、迪亞茲（Yainer Diaz）演出3連K，最終投兩局共用31球，被敲1安打、無失分，送出3次三振，完成此役「開門」任務。

大谷前4打席僅在第4局靠保送上壘，其他3打席都是滾地球出局，直到第9局面對太空人終結者海德（Josh Hader）敲出安打，作為首位打者就上壘，但道奇無力追趕，海德連續解決貝茲（Mookie Betts）、史密斯（WIll Smith）、弗里曼（Freddie Freeman），太空人以兩分差擊敗道奇。

大谷2018年旅美以來，前6季在天使隊期間，生日當天球隊戰績為1勝4敗（2020年疫情賽季7月5日尚未開打）；去年轉戰道奇後，球隊在大谷生日當天贏球，今年再以敗局收場。

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大谷翔平 道奇

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