MLB／骨裂18天…台美混血卡洛爾歸隊 神速復原嚇到隊友

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）回來了！美國時間6月18日手部骨裂的他，超前進度歸隊，經歷一場復健賽、一次實戰投打練習，今天面對皇家隊之戰已經先發上場，雖然5打數無安打，但響尾蛇以7：1贏球。

響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）收到先發名單訊息時嚇了一跳，「我的天啊，真是難以置信。」

卡洛爾的復出並未訂出明確時間表，但他一聽到醫生說現在開始比賽不會造成骨裂惡化，只是需要忍受疼痛，他就開始準備回歸。

卡洛爾不斷超前進度，剛被允許開始揮棒但不打球，就進入打擊籠擊球；前天卡洛爾打擊籠練習結束後，找上總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說自己感覺很好，想要去小聯盟比賽，當天就開車到ACL（亞利桑納基地聯盟）去打復健賽。

羅夫洛很驚奇，但卡洛爾很淡定，「那大概只要開20分鐘的車…我想要趕快回來，現在是時候了。」

「他就是想幫球隊贏球。」蘇亞雷斯說：「他渴望上場，他熱愛這個運動、只想上場打球，這真的令人佩服。他骨裂的傷勢，原本以為要缺席1個月，沒想到這麼快就回來，對我們來說很棒。就我個人而言，看到他重返先發名單真的很開心。」

前天打完復健賽後，卡洛爾昨天在投打練習中對上復健中的葛瑞夫曼（Kendall Graveman），今天立刻回到大聯盟先發，而響尾蛇隊也終止3連敗。

「我就是聽從自己的身體。」卡洛爾說。「前幾天開始揮棒時，每天都比前一天更好。然後揮棒速度的能力也慢慢回來了。剛開始的時候我還想說『不妙』，但到了昨天感覺已經好了非常多，最後身體來到可以出賽的程度。」

「我很感激他所展現的決心與投入。」羅夫洛說。「他是我們隊中最好的球員之一，也是國聯最傑出的球員之一，他能回到先發陣容，對我們來說真的是很大的鼓舞。」

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