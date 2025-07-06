MLB／大谷生日登板2局無失分飆3連K 官方社群秀寶寶大谷揮棒萌照

道奇隊日籍球星大谷翔平31歲生日當天啟動「二刀流」，今天面對太空人隊先發2局無失分，最快球速100.9哩（約162.4公里），第二局以3連K霸氣收尾今天的投球任務。

歡慶大谷生日，道奇球場場務人員賽前在紅土區整出「HB SHO」字樣，向他道賀生日快樂；大聯盟官方X也貼出大谷小時候拿著球棒絨毛玩具的照片，寫著：「祝大谷翔平31歲生日快樂，他從還是小baby時就是強打。」

大谷首打席面對巴瑞德斯（Isaac Paredes）就被敲出安打，但隨後讓史密斯（Cam Smith）敲出二壘方向滾地球形成雙殺，亞土維（Jose Altuve）則是游擊方向滾地球出局。

大谷第2局面對沃克（Christian Walker）、卡拉提尼（Victor Caratini）、迪亞茲（Yainer Diaz）演出3連K，最終投兩局共用31球，被敲1安打、無失分，送出3次三振，完成此役「開門」任務。

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