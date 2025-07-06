MLB／賈吉攻守交換竟挨隊友「觸身球」 洋基教頭起初沒注意到
洋基隊今天以6：12不敵大都會隊、陷入6連敗，場上還發生沃爾普（Anthony Volpe）換局時拋球誤傷友軍事件，賈吉（Aaron Judge）被這球砸到眉眼之間，有輕微傷口和出血，後續比賽貼上OK繃續戰。
意外插曲發生在第4局攻守交換時，洋基守備選手下場，已跑到界外區的沃爾普，順手將球拋回場內，一個拋物線卻不偏不倚打在才剛從外野草皮區要跑進紅土區的賈吉頭上，直接打掉賈吉的太陽眼鏡。
賈吉右側眉眼之間挨了一記，但幸好狀況並不嚴重，貼上OK繃後繼續完成比賽。總教練布恩（Aaron Boone）賽後談到這起意外，他說：「我一開始不知道發生什麼事，只是感覺場上好像怎麼了。」布恩表示，自己當然會擔心，「他有一點小傷口，但幸好不是太嚴重。」
由於挨砸的地方在頭部，外界相當擔心，布恩表示，賈吉的回應是自己很好；至於失手打人的沃爾普，布恩說，他在知道發生什麼事後，也顯得很無助，有對此表達歉意。
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