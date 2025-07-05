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MLB／「地鐵大戰」賈吉和索托都開轟 洋基威佛又砸鍋教頭仍相信他

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 路透
賈吉。 路透

洋基隊今天到大都會隊主場展開「地鐵大戰」，隊長賈吉（Aaron Judge）和大都會隊強打索托（Juan Soto）都開轟，洋基終場以5：6輸球，吞下5連敗，近21場狂輸15場，目前在美聯東區已落後藍鳥隊2場，與光芒隊戰績相同。

洋基開路先鋒多明奎茲（Jasson Dominguez）擊出首局首打席全壘打，下一棒賈吉背靠背開轟，這是本季第32轟。不過1局下索托立刻還以顏色，本季第21轟出爐，2分砲一棒追平。

3局下大都會阿隆索（Pete Alonso）敲出帶有1分打點的安打，4局上洋基貝林傑（Cody Bellinger）陽春砲追平，5局上多明奎茲再補上2分砲，取得5：3領先。

6局下大都會貝提（Brett Baty）開轟追回1分，7局下洋基牛棚大將威佛（Luke Weaver）登板，結果先投出保送，再被麥尼爾（Jeff McNeil）敲出逆轉2分砲，成為勝敗分水嶺，洋基終場就以5：6吞敗。

自美國時間6月20日傷癒歸隊後，威佛出賽7場，投5.1局，被敲8安狂失8分，防禦率達13.50。威佛賽後受訪時表示，「我一直說我感覺不錯，但現在看來，可能是謊言，這一切真的讓人難以理解。」

「我現在有2個選擇。」威佛說，「一是自怨自艾，二是重新磨練自己，努力變得更好，為了我自己、隊友、整支球隊，還有球迷。我不想對自己太嚴格，但說到底，我還能怎麼辦？」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則看好威佛走出低潮，「他心理素質夠強，能撐過這一切。他生涯經歷過高峰與低谷，而現在他的球速和狀態都還在水準之上，我相信他會挺過去。」

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大都會 洋基 索托 賈吉

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