快訊

堅持養「烏龜奶汪」被說沒救了…他1原因不放棄結局淚崩：愛讓血肉瘋狂生長

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通看這裡

末日後換特價手機！三星S25 Ultra現省萬元 iPhone 16 Pro Max優惠砍5千

MiLB／陽念希小聯盟生涯初登板 黃仲翔同場先發無關勝敗

中央社／ 台北5日電
陽念希。聯合報系資料照
陽念希。聯合報系資料照

美國職棒新人聯盟亞利桑那響尾蛇隊今天與舊金山巨人隊比賽，兩隊先發投手都來自台灣，響尾蛇隊黃仲翔投4.2局失3分、無關勝敗，巨人隊陽念希為生涯初登板，投1局1K無失分。

18歲投手陽念希從平鎮高中畢業後，先到台北市大棒球隊磨練，今年初確定加盟舊金山巨人隊，合約總值50萬美元，球隊規劃將以先發投手培養，今天旅美生涯初登板，在新人聯盟先發亮相。

陽念希1局上被首名打者敲出安打，再因犧牲觸擊讓跑者站上二壘，但及時回穩，依序讓對手敲出游擊方向滾地球、三振出局，力守不失分，旅美生涯初登板，投1局無失分、生涯首K出爐。

響尾蛇隊派出19歲台灣投手黃仲翔先發，黃仲翔1局下被首名打者敲出三壘打、再因野手選擇先掉1分，2局下2人出局後投出保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有多掉分數。

黃仲翔3局下2人出局後再投出保送，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局、沒有失分，4局下投出3上3下，5局下再有狀況，先被敲出二壘打，2人出局後被敲出三壘打失掉2分，球隊0比3落後時退場。

響尾蛇隊比賽後半段追分，終場以7比4搶勝，也讓黃仲翔敗投解套，黃仲翔今天總計投4.2局被敲3支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉3分都是責失分，賽後防禦率4.74。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

小聯盟

延伸閱讀

MLB／首次「美國生日」登板！大谷翔平下一次投球日出爐

MiLB／升上1A初登板就挨轟 沈家羲：遇到挫折才能成長

MLB／大谷近10年最速兩球賞給同一人 當事打者：什麼鬼！

外界再現大谷登板關門聲浪 有過經驗的名人堂投手大呼不可以

相關新聞

MLB／這是末日嗎？道奇近26年最慘烈1局 太空人單局灌10分

道奇隊今天在主場感受世界末日，遭太空人隊在第6局暴打13人次、灌進10分，締造隊史近26年來最慘烈的1局。

MLB／水手羅利雙響砲35轟破小葛瑞菲紀錄 華裔投手18場先發都滿6局

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天再度上演單場雙響砲，累積35轟穩居大聯盟全壘打王，還打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的明星賽前34轟水手隊史紀錄。水手終場也以6：0完封海

MLB／「地鐵大戰」賈吉和索托都開轟 洋基威佛又砸鍋教頭仍相信他

洋基隊今天到大都會隊主場展開「地鐵大戰」，隊長賈吉（Aaron Judge）和大都會隊強打索托（Juan Soto）都開轟，洋基終場以5：6輸球，吞下5連敗，近21場狂輸15場，目前在美聯東區已落後藍

MLB／卡洛爾坐不住自排復健賽回歸快了 響尾蛇教頭讚：教練夢想的球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）因觸身球導致左手腕骨折，回歸已經迫在眉睫，總教練羅夫洛（Tor...

MiLB／陽念希小聯盟生涯初登板 黃仲翔同場先發無關勝敗

美國職棒新人聯盟亞利桑那響尾蛇隊今天與舊金山巨人隊比賽，兩隊先發投手都來自台灣，響尾蛇隊黃仲翔投4.2局失3分、無關勝敗...

MLB／小熊單場8轟破隊史紀錄 布許3響砲痛擊紅雀

美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊今天在具歷史意義的瑞格利球場（Wrigley Field）炸裂，揮出8支全壘打創隊史紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。