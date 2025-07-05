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MLB／水手羅利雙響砲35轟破小葛瑞菲紀錄 華裔投手18場先發都滿6局
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天再度上演單場雙響砲，累積35轟穩居大聯盟全壘打王，還打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的明星賽前34轟水手隊史紀錄。水手終場也以6：0完封海盜隊。
水手華裔先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）主投6局飆8K無失分，本季18場先發全部至少投滿6局。
羅利首局就敲出左外野超大號2分砲，飛行距離433呎，第6局他再度開轟，是一發381呎的中外野陽春砲。
這2支全壘打讓羅利追平名人堂球星小葛瑞菲，1998年創下的水手隊史明星賽前最多轟紀錄，同時也超越自己上季的單季34轟生涯最佳紀錄，若按照目前進度，本季有望敲64轟，超越洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）2022年62轟的美聯單季最多轟紀錄。
羅利賽後受訪時談到破紀錄，「能和這樣的名字並列，與這位傳奇人物相提並論，我真的很感恩。我只是努力做正確的事，繼續保持節奏，我向這樣的球員看齊，那是非常值得效法的對象。」
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