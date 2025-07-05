MLB／這是末日嗎？道奇近26年最慘烈1局 太空人單局灌10分

道奇隊今天在主場感受世界末日，遭太空人隊在第6局暴打13人次、灌進10分，締造隊史近26年來最慘烈的1局。

道奇由卡斯帕里斯（Ben Casparius）先發，投3局被狂敲9安打、失6分，首局首打席就被巴瑞德斯（Isaac Paredes）敲出全壘打，第3局再挨兩發兩分砲，分別是亞土維（Jose Altuve）、沃克（Christian Walker）開轟。

戰局在第6局徹底崩盤，道奇戴維斯（Noah Davis）在5局上、兩出局時登板，續投第6局，以2保送、1安打開局，開啟後續災難，史密斯（Cam Smith）安打、沃克觸身球先分別送回1分，卡拉提尼（Victor Caratini）補上滿貫砲，太空人得分攀上雙位數、13分。太空人的屠殺還沒結束，持續串連攻勢，包括亞土維三分砲、單場雙響砲。

太空人單局打了13人次，敲出6安打、4次四死球保送，灌進10分大局，取得17：1領先。

太空人單局攻下10分，道奇前一次單局失分如此慘烈，已要追溯到1999年4月23日第3局被紅雀隊攻下11分。

Victor Caratini blows this game wide open with a GRAND SLAM 💪 pic.twitter.com/mGyCRYxwZh — MLB (@MLB) 2025年7月5日

JOSE. ALTUVE. THAT IS ALL. #BuiltForThis pic.twitter.com/Gv6DuCFs9A — Houston Astros (@astros) 2025年7月5日

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