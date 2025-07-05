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MLB／卡洛爾坐不住自排復健賽回歸快了 響尾蛇教頭讚：教練夢想的球員

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
卡洛爾。 法新社
卡洛爾。 法新社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll）因觸身球導致左手腕骨折，回歸已經迫在眉睫，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）今天賽前表示，預計本周末與皇家隊的系列賽，就會看到他回到陣中。

卡洛爾在美國時間6月18日面對藍鳥隊的比賽挨砸，進入傷兵名單，近日透露目標明星賽前回歸，現在看來有望提前。卡洛爾昨天已在新人聯盟賽事出賽，打第一棒，兩打數沒有安打、有兩次保送上壘。

羅夫洛今天透露幕後故事，球隊原本安排卡洛爾在明天打實戰投打練習，但昨天他經過打擊籠時，就看到卡洛爾蠢蠢欲動，「他走到我身邊，和防護員一起坐下來，他說『你介意我今晚去打ACL（Arizona Complex League，亞利桑納基地聯盟）的比賽嗎？』我回應他：『哇！我喜歡！』」卡洛爾就這樣開著車到附近的鹽河球場（Salt River Fields）提前展開復健賽。

卡洛爾的回歸因此加速進展，羅夫洛表示，醫生診斷是出賽並不會讓卡洛爾的傷勢加重，現在問題是他對於揮棒時疼痛的忍受程度，有跟卡洛爾聊了一下他目前的感受，「根據他和我分享的資訊，他感覺自己棒透了。聽到這些話，我覺得他馬上就要回來了，具體會是何時還不知道，但真的快了。」

羅夫洛還進一步分享，這已非第一次看到卡洛爾進度超前，就在前些時候，他以為卡洛爾的進度只能空揮，結果竟然看到他已在打擊籠裡擊球，「他就是這麼天賦異稟，根本是教練夢寐以求的選手，我知道他為了球隊、為了隊友很想趕快上場。」

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Corbin Carroll 卡洛爾 響尾蛇

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