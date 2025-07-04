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MLB／道奇2轟+梅伊好投橫掃白襪 大谷翔平0安打但跑回2分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天雖然沒敲出安打，但2次保送上壘都跑回分數。 路透
大谷翔平今天雖然沒敲出安打，但2次保送上壘都跑回分數。 路透

日本球星大谷翔平今天雖然沒敲出安打，但2次保送上壘都跑回分數，道奇隊也在康佛托（Michael Conforto）、貝茲（Mookie Betts）皆開轟下，以6：2擊敗白襪隊，三連戰橫掃對手、四連勝。

大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，1局下保送上壘後，靠著弗里曼（Freddie Freeman）的右外野二壘安打，一口氣跑回本壘得分。

3局下又是大谷作為首名打者保送上壘，接著貝茲敲出的滾地球造成失誤，弗里曼又補上2分打點二壘安打，2出局後康佛托的兩分砲讓道奇隊取得5：0領先。

7局下貝茲敲出此戰第1支安打，就是一發陽春砲擴大領先，這也是他自美國時間6月8日以來再次開轟、本季第10轟，也繼大谷、弗里曼後，道奇MVP連線全數達成雙位數全壘打。

梅伊7局好投率道奇以6：2擊敗白襪隊，三連戰橫掃對手後奪四連勝。 路透
梅伊7局好投率道奇以6：2擊敗白襪隊，三連戰橫掃對手後奪四連勝。 路透

而道奇先發投手梅伊（Dustin May）在前3局滿滿援護下，投完前5局都沒讓白襪隊上壘，然而連抓16個出局數後，6局上1出局被鮑德溫（Brooks Baldwin）敲安破解完全比賽，而無失分也在8局上被鮑德溫敲出兩分砲而破功。

梅伊也跟著退場休息，留下以86球投完7局被敲4支安打、丟掉2分的成績單，另有9次三振、1次四壞保送，防禦率4.52，也收下本季第5勝。

大谷翔平前兩打席獲得四壞保送後，4局下被三振、7局下敲出滾地球出局，全場2打數無安打，打擊率下降到2成84。

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貝茲 道奇

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