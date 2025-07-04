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MLB／藍鳥四戰橫掃洋基 9年來首次獨居美東第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥系列賽4連勝橫掃洋基隊，戰績來到49勝38敗，獨居美聯東區龍頭了！ 美聯社
藍鳥系列賽4連勝橫掃洋基隊，戰績來到49勝38敗，獨居美聯東區龍頭了！ 美聯社

藍鳥隊今天在主場以8：5勝出，締造四連勝橫掃洋基隊，戰績來到49勝38敗，獨居美聯東區龍頭，是隊史自2016年9月5日以來第一次。

洋基隊靠著7局上的2分攻勢，一度追到1分落後，然而8局上史普林格（George Springer）的兩分砲直接撲滅洋基隊反撲火苗；加上3局上的兩分砲，史普林格今天4打數3安打、2轟，4分打點。

洋基隊主將賈吉（Aaron Judge）今天2打數1安打，另外2次保送上壘，8局上2出局、無人上壘，藍鳥隊選擇故意四壞保送賈吉，讓他本季被敬遠次數來到23次，明星賽前就追平曼托（Mickey Mantle）在1957年締造的隊史紀錄。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）只投3局就提前退場，結果是右前臂緊繃，被敲4支安打失3分，賽後防禦率3.32；藍鳥先發投手巴塞特（Chris Bassitt）則是5.2局被敲8支安打、失3分，拿下本季第8勝（4敗），防禦率4.32。

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洋基 藍鳥

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