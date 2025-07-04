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MLB／道奇三壘大將孟西左膝骨挫傷 至少缺陣6周

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
孟西（Max Muncy）昨天守備時被撞傷左膝，診斷結果為左膝骨挫傷。 美聯社
孟西（Max Muncy）昨天守備時被撞傷左膝，診斷結果為左膝骨挫傷。 美聯社

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）昨天守備時被撞傷左膝，診斷結果為左膝骨挫傷，被放進10天傷兵名單，預計將缺陣至少6周，但沒有傷到韌帶已經是好消息。

孟西在昨天對白襪隊之戰守備時為了抓到出局數，與泰勒（Michael A. Taylor）發生碰撞，腿部因此有不正常的扭曲，當場倒地並緊抱左腿，隨後在他人攙扶下退場。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天賽後表示，初步檢查結果令人鼓舞；而今天孟西接受了核磁共振（MRI）檢查，診斷為「骨挫傷」，顯示孟西應該避免了扭傷或其他主要韌帶損傷的情況。

不過這對道奇隊仍是個打擊，孟西近來的打擊狀態正逐漸回升，在6月打擊率3成33，擊出7支全壘打，OPS（攻擊指數）高達1.113；本季目前累積打擊率為2成50，共敲出13發全壘打與55分打點。

在孟西缺陣的情況下，道奇隊今天由羅哈斯（Miguel Rojas）擔任三壘先發，同時從3A升上魯伊茲（Esteury Ruiz）以遞補孟西的名單空缺；魯伊茲在2023年效力運動家時，以67次盜壘創下美聯新人紀錄，道奇今年透過交易換來魯伊茲。

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孟西 道奇

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