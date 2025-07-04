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MLB／守護者投手捲賭博疑雲 2顆首球遭異常下注
守護者隊投手歐提茲（Luis Ortiz）今天突然被取消先發，原因是捲入異常賭博疑雲，根據ESPN報導，針對他先前2場出賽時的某局第一球中，出現異常投注現象，那兩球都是偏差的壞球。
負責賭博誠信監控的公司 IC360 在6月向各大運動博弈平台發出警示，內容涉及歐提茲在美國時間6月15日對水手隊第2局、6月27日對紅雀隊第3局，這2局的首球都出現異常投注，結果這兩球都偏離好球帶。
歐提茲原本排定在今天對小熊隊先發，但臨時取消，而目前正因涉嫌異常賭博行為而接受美國職棒大聯盟調查，在全明星賽休兵期之前（即美國時間7月17日前）都需接受「非懲戒性帶薪休假」，若調查未完成還會延長。
這類針對「首球結果」的投注被稱為「微投注（microbet）」，目前於俄亥俄州、紐約州與新澤西州的博彩公司中被發現有異常下注行為。
守護者隊發表聲明：「球隊已被通知，根據球員工會與聯盟協議，歐提茲因聯盟正在進行的調查而被安排帶薪休假。球隊目前無法進一步評論，並將尊重聯盟的保密調查程序。」
26歲的歐提茲是守護者隊先發輪值一員，本季戰績4勝9敗、防禦率4.36；目前守護者隊戰績40勝44敗，近期吞下六連敗，雖居美聯中區第二名，但已落後榜首老虎隊12.5場勝差。
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