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MLB／道奇克蕭3000K達陣 史上第20人、左投第4人

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊左投克蕭完成生涯第三千次奪三振，開心向爆滿球迷揮手致意。法新社
道奇隊左投克蕭完成生涯第三千次奪三振，開心向爆滿球迷揮手致意。法新社

「刻意想要三振，反而更難。」道奇隊先發投手克蕭昨天對白襪隊之戰投到第一百球，才抓到第三次三振，也終於達成生涯第三千次奪三振紀錄，成為美國職棒大聯盟史上第廿位達成里程碑的投手。

卅七歲的克蕭已經效力道奇十八年，昨天歷史性登板，每次投到兩好球，現場爆滿球迷就開始鼓譟，他先在三局上投出全場第一次三振，五局上再次三振為歷史性一刻鋪路。

克蕭六局上投出的最後一球三振白襪第九棒卡帕，道奇總教練羅伯茲在場邊舉手歡呼；克蕭以一百球完成六局任務，被揮出九支安打、失四分，道奇也在九局下逆轉戰局，以五比四拿下勝利。

克蕭此役無關勝敗，本季戰績四勝零敗、防禦率三點四三，生涯二百一十六勝仍居現役投手第二，退場時脫帽回應球迷歡呼，並向妻兒送上飛吻。

道奇球場昨天超過五萬三千人觀戰，即使有著龐大的應援聲在，克蕭也投得不輕鬆，他說：「真的刻意想要三振時，反而比平常更難，我之前都沒有這樣過。」克蕭也補充：「要給白襪肯定，他們真的沒讓我輕鬆達成紀錄。」

克蕭與同樣擁有三座塞揚獎的巨人隊韋蘭德、藍鳥隊薛則成為現役唯三「三千Ｋ俱樂部」成員，也是史上第四位左投、第三位在同一隊完成紀錄的投手，克蕭說：「老實說，我花了太長時間才達成，但是很特別的一晚，我無法要求更多。」

道奇九局下逆轉秀，大谷翔平在滿壘時敲出滾地球，攻下一分打點，貝茲高飛犧牲打追平比數，大谷接著盜上二壘，再靠弗里曼再見安打跑回致勝分。克蕭說：「我告訴隊友，獲得個人榮譽固然很好，但如果沒有人可以一起慶祝，那就毫無意義。」

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