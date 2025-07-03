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MLB／菊池雄星好投被隊友1球砸鍋！天使牛棚狂失8分遭勇士逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星繳出5.2局失2分責失的好投，無奈牛棚爆炸，無緣勝投。 路透
菊池雄星繳出5.2局失2分責失的好投，無奈牛棚爆炸，無緣勝投。 路透

今日天使隊作客勇士隊主場，推派日籍左投菊池雄星掛帥先發，他雖繳出5.2局飆7K僅失2分責失的好投，但接替的牛棚在6局遭勇士2發全壘打砲擊。狂丟7分，終場天使以3：8敗下陣來。

天使靠著阿戴爾（Jo Adell）的2分打點適時安打先馳得點，且菊池表現威風八面，前5局力保不失，天使一直保持著2分領先，但當菊池進入第6局的投球後，突然遇到亂流，被擊出2支安打，即便已2出局，教練仍決定啟用牛棚，換上澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn），

但一上來的第1球就被面墨菲（Sean Murphy）逮中，轟出逆轉3分砲，接著又被連續的安打與保送攻佔滿壘，勇士打者歐森（Matt Olson）沒有放過這個機會，扛出右外野形成滿貫全壘打，勇士靠著這一波7分大局逆轉。

勇士打線還不打算收手，下個半局解除禁賽回歸的普洛法（Jurickson Profar）再補上1發陽春砲。即便索勒（Jorge Soler）在九局上半以生涯200轟為天使追回1分，仍無力回天。砸鍋的澤費爾賈恩吞敗，而索勒則成為第7位敲出200轟的古巴球員。

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勇士 天使

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