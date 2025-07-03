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MLB／「刻意要三振反而難」 克蕭3000K達陣吐露心聲
道奇隊先發投手克蕭（Clayton Kershaw）在今天對白襪隊之戰投出的第100球，達成生涯第3000次三振，成為史上第20位達成此里程碑的投手，雖然只需要3次三振就可完成，克蕭苦笑說：「刻意想要三振的時候反而更難。」
37歲的克蕭今天先在3局上對瓦加斯（Miguel Vargas）投出全場第1K，5局上再三振索沙（Lenyn Sosa）為歷史性一刻鋪路，6局上投出的最後一球三振掉了卡帕（Vinny Capra），也完成6局投球任務，退場後道奇隊也逆轉勝，以5：4拿下勝利。
CLAYTON KERSHAW 💪— MLB (@MLB) July 3, 2025
3,000 CAREER STRIKEOUTS! pic.twitter.com/aG2mQcAFKa
這一天道奇主場來了5萬3536人，即使全場觀眾都在為克蕭加油，這3次三振也不輕鬆，他在賽後訪問時表示：「當你真的刻意想要三振時，反而比平常更難，我之前都沒有這樣過。」克蕭也補充：「要給白襪隊肯定，他們真的沒讓我輕鬆達成紀錄。」
第6局續投拚最後1K時，克蕭獲得巨大的歡呼聲，他表示，那一刻真的難以忘懷，而比賽最終在弗里曼（Freddie Freeman）再見安打終結數，「我告訴隊友，獲得個人榮譽固然很好，但如果沒有人可以一起慶祝，那就毫無意義。」
與韋蘭德（Justin Verlander，3471次三振）、薛則（Max Scherzer，3419次三振），成為現役唯三「3000K俱樂部」成員，克蕭說：「老實說，我花了太長時間才達成，但今天是很特別的一晚，我無法要求更多。」
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