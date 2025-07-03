MLB／遊騎兵明星三壘陷低潮遭下放 「漢堡哥」傷癒空降先發

遊騎兵隊今天對陣金鶯隊賽前，將一壘手「漢堡哥」柏格（Jake Burger）移出10天傷兵名單，柏格因左側腹斜肌拉傷缺席過去10場比賽，今日回歸到先發打線中。本季是他效力遊騎兵的第1年，賽後累計出賽66場，打擊率0.217，擊出10支全壘打並貢獻29分打點。

柏格生涯打擊率為0.245，累積82支全壘打、214分打點，效力過白襪、馬林魚及遊騎兵隊。遊騎兵球團為了柏格的回歸，將近況低迷的明星三壘手容恩（Josh Jung）下放至3A。

現年27歲的容恩2023年曾入選明星賽，本季出賽75場，打擊率0.237，有8轟與35分打點。但容恩近11場陷入低潮，僅繳出0.152打擊率，包含1支全壘打、8分打點，並吞下13次三振。今天回歸的柏格4打數無安打，遊騎兵終場仍以6：0完封金鶯。

商品推薦