MiLB／鄧愷威3A本季代表作 飆近2季新高11K奪勝投

美職舊金山巨人隊小聯盟3A台灣投手鄧愷威今天先發登板對上響尾蛇隊3A，主投5局沒有掉分，僅被擊出1支安打，單場飆出11次三振，為近2季單場新高，最終奪下本季第2勝。

鄧愷威今年球季在3A前20場出賽都是後援，直到6月27日轉任先發，今天為本季在3A第2度先發，1局上雖然一開始投出四壞球保送，不過之後連飆出3次三振；2局、3局上鄧愷威都演出3上3下，各送出2次三振。

鄧愷威4局上雖然被敲出1支一壘安打，不過也飆出2次三振，沒有失分；5局上再度連續解決3名打者，其中有2次三振。

總計鄧愷威用72球主投5局，僅被敲出1支安打、出現1次保送，飆出11次三振為近2年球季新高，單場最快球速達95.6英里（約153.8公里），沒有失分。最終巨人隊3A以3比1獲勝，鄧愷威奪下本季第2勝，目前出賽22場包含2場先發、投41.2局，防禦率4.54。

此外，海盜隊3A野手鄭宗哲今天在對紅人隊3A的賽事中，先發打第9棒、擔任游擊手，3打數敲出1支安打，另外選到1次保送，本季目前在3A出賽52場、打擊率2成10。

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