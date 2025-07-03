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MLB／克蕭3000K紀錄夜逃敗 弗里曼再見安、道奇3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
弗里曼（Freddie Freeman）再見安打讓克蕭的3000K紀錄夜贏球收場！ 路透
弗里曼（Freddie Freeman）再見安打讓克蕭的3000K紀錄夜贏球收場！ 路透

道奇隊「神獸」克蕭（Clayton Kershaw）今天投到第6局、最後一個出局數，完成生涯第3000次三振，而道奇隊也靠著在9局下的3分攻勢讓克蕭逃過敗投，弗里曼（Freddie Freeman）再見安打，讓道奇隊以5：4擊敗白襪隊，取得3連勝。

賽前累積2997次三振的克蕭，今天每一個打席投到2好球後，道奇主場球迷就會響起歡呼聲，而他在3局上對瓦加斯（Miguel Vargas）連續3顆好球，投出全場第1K，5局上2出局後，面對索沙（Lenyn Sosa）又是連續3顆好球拿下第2K。

5局投完用了92球，克蕭在第6局續投，雖然1出局後被泰勒（Michael A. Taylor）敲出二壘安打，隨後泰勒盜往三壘被觸殺，但三壘手孟西（Max Muncy）的膝蓋被撞傷而提前退場，比賽短暫暫停。

暫停過後，克蕭還是成功三振掉卡帕（Vinny Capra），場邊的總教練羅伯茲開心舉手歡呼，克蕭走向休息區時脫帽回應全場球迷的歡呼致敬，並朝著場邊見證的妻子、小孩獻上飛吻。

克蕭投出本季最多的100球，6局被敲9支安打包含1轟，丟掉4分，3次三振剛好集滿，成為史上第20位「3000K俱樂部」成員，史上第4位左投，也是史上第3位在同一支球隊完成此紀錄的投手。

道奇打線前2局敲出兩轟支援，1局下史密斯（Will Smith）、2局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲，之後卻一路熄火。

9局下道奇隊開啟反撲，康佛托（Michael Conforto）安打後連續2個保送形成無人出局滿壘，大谷翔平敲出的滾地球，推進得到1分，貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打追平比數，隨後大谷盜上二壘、史密斯（Will Smith）保送上壘，弗里曼敲安讓大谷跑回再見分。

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克蕭 道奇

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