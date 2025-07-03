MiLB／林維恩中繼3局好投獲高A首勝 陳柏毓先發奪勝

美職運動家隊高階1A台灣左投林維恩今天長中繼登板投3局，送出4次三振沒有掉分，最後也獲得在高階1A層級首勝；海盜隊2A投手陳柏毓今天則是先發5局失1分，奪下2A第2勝。

林維恩6月底被球團升上高階1A，6月27日在高階1A初登板，後援2.2局失掉2分。今天運動家隊高階1A與教士隊高階1A交手的賽事，林維恩第2度出賽，在5局下登板中繼，雖然被敲1支安打，不過馬上讓下一棒擊出雙殺打，最後再飆出三振。

林維恩在6局下演出3上3下，送出2次三振；7局下續投，出現1次保送，不過沒有失分。總計林維恩用51球投3局，被擊出1支安打、投1次保送，送出4次三振，沒有失分。最後運動家隊高階1A以8比2獲勝，林維恩獲得在高階1A首勝，目前出賽2場、防禦率3.18。

另外，海盜隊2A的陳柏毓今天先發對上國民隊2A，1局上剛開賽時控球不穩，被敲二壘安打後，投出2次觸身球保送形成滿壘危機，不過僅因為暴投掉1分，之後用2次三振、滾地球解決危機。

之後幾局陳柏毓就沒再掉分，總計用86球先發投5局，被擊出3支安打，出現1次四壞球保送、3次觸身球保送，飆出6次三振，僅失1分。最終海盜隊2A以8比5搶勝，陳柏毓奪下本季在2A的第2勝，目前出賽14場都是先發，防禦率4.57。

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