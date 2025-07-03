快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／控球進化達陣350次救援 查普曼霸氣喊：我要400次

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼面對紅人達成生涯第350次救援成功，他歸功於自己休賽季修正了控球問題。 美聯社
查普曼面對紅人達成生涯第350次救援成功，他歸功於自己休賽季修正了控球問題。 美聯社

37歲的紅襪隊終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），依然能輕鬆飆出100英里以上的速球，他在今日雙重賽首戰功關門，幫助紅襪以5：3擊敗紅人隊，同時收下生涯第350次救援成功，不過他心中有更長遠的目標。

雖然達成350救援的里程碑，但查普曼賽後受訪霸氣表示：「我的目標是達成400次救援成功。」查普曼邁入生涯第16個賽季，他深知自己必須修正往年最為人詬病的控球問題，而他也成功改進，造就更進化的投球內容。

本季查普曼35局中僅投出10次保送，16次救援機會成功15次，他提到，「我知道自己在休賽季非常努力訓練，就是為了改善過去常保送打者的問題。」這場比賽查普曼運用控球能力與破百英里的伸卡球，讓紅人隊中心打線三上三下。

被問到面對強打者是否會緊張，查普曼回應：「對我來說，每位打者都一樣，但我面對中心打線時會特別專注。」對於自己這個年紀還能狂飆火球，查普曼也感到滿意，「很開心自己還能投到這種球速，而且手臂保持健康、狀態也不錯。」

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

查普曼 紅襪

相關新聞

MLB／克蕭第100球3000K達陣！史上第20人、左投第4人

道奇神獸級投手克蕭（Clayton Kershaw）距離生涯3000次三振只差3K，今天面對白襪隊先發，只要投到2好球，...

MLB／洋基狂追8分但威廉斯又放火！與藍鳥並列美東龍頭

洋基與藍鳥隊展開雙方4連戰的第3戰，先發投手華倫（Will Warren）首局就狂失7分，洋基一度陷入0：8落後，儘管8局上賈吉（Aaron Judge）敲2分砲追平，但威廉斯（Devin Willi

MLB／羅伯茲點兵忘了大谷…道奇3人入選明星賽寫45年紀錄

大聯盟明星賽今天公布美聯、國聯先發野手陣容，道奇隊由大谷翔平領銜共3人入選，追平隊史近45年新高，不過總教練羅伯茲（Da...

MLB／控球進化達陣350次救援 查普曼霸氣喊：我要400次

37歲的紅襪隊終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），依然能輕鬆飆出100英里以上的速球，他在今日雙重賽首戰功關門，幫助紅襪以5：3擊敗紅人隊，同時收下生涯第350次救援成功，不過

NBA／林多首度明星賽先發 中止連191場開路先鋒大都會止4連敗

在當選國聯明星賽先發游擊手的同一天，大都會隊球星林多（Francisco Lindor）迎來角色調整，今天與釀酒人隊雙重賽第2場，中斷連續191場擔任開路先鋒的紀錄，改打第二棒擔任指定打擊，結果這項調

MLB／太空人再添傷兵！近2個月傷6名野手仍穩居美西龍頭

美西龍頭太空人隊近期傷兵連連，今天又傷了一名內野大將。球團宣布吉洛梅（Luis Guillorme）因右腿腿後肌拉傷，被放入10天傷兵名單，這是本周太空人倒下的第2位內野手。 日前太空人游擊手潘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。