MLB／控球進化達陣350次救援 查普曼霸氣喊：我要400次

37歲的紅襪隊終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），依然能輕鬆飆出100英里以上的速球，他在今日雙重賽首戰功關門，幫助紅襪以5：3擊敗紅人隊，同時收下生涯第350次救援成功，不過他心中有更長遠的目標。

雖然達成350救援的里程碑，但查普曼賽後受訪霸氣表示：「我的目標是達成400次救援成功。」查普曼邁入生涯第16個賽季，他深知自己必須修正往年最為人詬病的控球問題，而他也成功改進，造就更進化的投球內容。

本季查普曼35局中僅投出10次保送，16次救援機會成功15次，他提到，「我知道自己在休賽季非常努力訓練，就是為了改善過去常保送打者的問題。」這場比賽查普曼運用控球能力與破百英里的伸卡球，讓紅人隊中心打線三上三下。

被問到面對強打者是否會緊張，查普曼回應：「對我來說，每位打者都一樣，但我面對中心打線時會特別專注。」對於自己這個年紀還能狂飆火球，查普曼也感到滿意，「很開心自己還能投到這種球速，而且手臂保持健康、狀態也不錯。」

¡Aroldis Chapman consiguió el juego salvado #350 de su carrera en MLB!🚀



MLB Español X @bancobhd pic.twitter.com/DeGPVAup64 — MLB Español (@mlbespanol) 2025年7月2日

商品推薦