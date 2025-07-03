MLB／太空人再添傷兵！近2個月傷6名野手仍穩居美西龍頭
美西龍頭太空人隊近期傷兵連連，今天又傷了一名內野大將。球團宣布吉洛梅（Luis Guillorme）因右腿腿後肌拉傷，被放入10天傷兵名單，這是本周太空人倒下的第2位內野手。
日前太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）因肋骨骨折被列入10天傷兵名單，今天又傷了吉洛梅，為遞補他的位置，太空人從3A升上內野手肖特（Zack Short）。
同時，為了騰出空間，球團將指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轉入60天傷兵名單，艾瓦瑞茲因右手骨折已缺陣2個月，原先預計近日回歸陣容，但復健狀況不理想導致回歸時程未確定。
過去2個月內，太空人已有6位野手進入傷兵名單，全隊目前共有14名球員因傷缺陣，其中包含多位投手，不過今日太空人靠著布朗（Hunter Brown）6局失2分的優質先發擊敗洛磯隊，以52勝34敗穩居美西龍頭，領先第2名的水手隊仍有7.5場勝差。
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