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MLB／克蕭第100球3000K達陣！史上第20人、左投第4人
道奇神獸級投手克蕭（Clayton Kershaw）距離生涯3000次三振只差3K，今天面對白襪隊先發，只要投到2好球，現場球迷就爆出歡呼聲，而他也一路投到第6局的最後一個出局數抓到第3次三振，成為史上第20人。
克蕭挑戰紀錄日，白襪打者積極出棒，不想成為「紀錄締造者」，第1局克蕭也被敲3支安打而丟掉1分，2局上投出三上三下。
雖然克蕭在3局上被史萊特（Austin Slater）敲出2分砲，但接著對瓦加斯（Miguel Vargas）連續3顆好球，終於投出全場第1K，隨後又被敲2支安打丟掉1分，再抓到2個飛球出局。
而克蕭的第2K出現在5局上，2出局被敲安打後，面對索沙（Lenyn Sosa）又是連續3顆好球，用三振完成第5局工作，生涯第2999K。
5局投完用了92球，克蕭在第6局續投，雖然只用3球抓下第1個出局數，但接著又被泰勒（Michael A. Taylor）敲出二壘安打，隨後泰勒盜往三壘被觸殺，但孟西（Max Muncy）的膝蓋被撞傷而提前退場，比賽短暫暫停。
暫停過後，克蕭還是成功三振掉卡帕（Vinny Capra），也結束第6局，場邊的總教練羅伯茲開心舉手歡呼，克蕭走向休息區時脫帽回應全場球迷的歡呼致敬。
克蕭成為史上第20位「3000K俱樂部」成員，史上第4位左投，也是史上第3位在同一支球隊完成此紀錄的投手，與韋蘭德（Justin Verlander）的3471K以及薛則（Max Scherzer）的3419K，成為現役唯三「3000K俱樂部」成員。
道奇打線敲出兩轟支援，1局下史密斯（Will Smith）、2局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲，一度領先，但3局上克蕭丟掉3分，6局投完道奇隊仍是2：4落後。
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