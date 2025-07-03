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NBA／林多首度明星賽先發 中止連191場開路先鋒大都會止4連敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
林多。 法新社
林多。 法新社

在當選國聯明星賽先發游擊手的同一天，大都會隊球星林多（Francisco Lindor）迎來角色調整，今天與釀酒人隊雙重賽第2場，中斷連續191場擔任開路先鋒的紀錄，改打第二棒擔任指定打擊，結果這項調度立刻收到成效。

雙重賽首場大都會以2：7落敗，林多擔任開路先鋒，4打數0安打。第2場改打第2棒，新開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo）第2局從火球新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）手中轟出滿貫砲，林多緊接著補上一支陽春全壘打。第6局他再補上一支帶有打點的安打，幫助球隊終場以7：3拿下勝利，中止近期4連敗。

林多過去7戰只有2支安打、打擊率僅0.069。自6月15日以來更是60打數僅敲8安，狀態顯著下滑。然而這場調整打序後，他迅速找回節奏，也替自己當日喜訊增添光彩。

林多曾在守護者隊4度入選明星賽，但都不是先發，2021年轉戰大都會後更是從未入選明星賽。此次以球迷票選擊敗道奇隊貝茲（Mookie Betts），將在7月15日於亞特蘭大的明星賽中擔任國聯先發游擊，也是大都會自2011年雷耶斯（Jose Reyes）後，首位入選該位置先發的球員。

儘管林多歷年開季慢熱經常受到批評，但他已連3季挺進國聯MVP票選前9，並於2023與2024年連續奪下銀棒獎，他的堅持與穩定成績，終於獲得球迷肯定。

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