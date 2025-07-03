快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基狂追8分但威廉斯又放火！與藍鳥並列美東龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉開轟幫助洋基一度克服開局8分落後追平，無奈牛棚放火錯失勝利。 路透
賈吉開轟幫助洋基一度克服開局8分落後追平，無奈牛棚放火錯失勝利。 路透

洋基藍鳥隊展開雙方4連戰的第3戰，先發投手華倫（Will Warren）首局就狂失7分，洋基一度陷入0：8落後，儘管8局上賈吉（Aaron Judge）敲2分砲追平，但威廉斯（Devin Williams）馬上把分數還回去，終場以9：11吞敗，兩隊並列美聯東區龍頭。

華倫首局遭藍鳥打線狙擊，巴傑（Addison Barger）先敲3分砲，史奈德（Davis Schneider）再補2分砲，單局灌進7分，第3局再下一城，洋基前3局以0：8落後。

不過洋基展現韌性，第5局從多明奎茲（Jasson Dominguez）開啟攻勢，連續5支安打追回3分，隨後「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出中外野3分砲，這是他本季首轟，單局灌進6分，追至6：8，第6局再追回1分，洋基逼近至7：8。

藍鳥7局下做出回應，史奈德敲出陽春砲，上演單場雙響砲，將比分拉開至9：7。8局上，洋基靠著賈吉的兩分砲扳平戰局。下個半局洋基推派威廉斯中繼，他暴投送分，藍鳥巴傑補刀再添1分，終場藍鳥就以11：9獲勝。

洋基苦吞系列戰3連敗，目前戰績48勝38敗，與藍鳥並列美東龍頭。雖然洋基全場敲出15支安打，包含賈吉單場3安3打點最亮眼，但威廉斯提油救火，後援1局失2分種下敗因。藍鳥9局上靠著終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）鎖定勝局，收下本季第20次救援成功。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

洋基 藍鳥 賈吉

相關新聞

MLB／克蕭第100球3000K達陣！史上第20人、左投第4人

道奇神獸級投手克蕭（Clayton Kershaw）距離生涯3000次三振只差3K，今天面對白襪隊先發，只要投到2好球，...

MLB／洋基狂追8分但威廉斯又放火！與藍鳥並列美東龍頭

洋基與藍鳥隊展開雙方4連戰的第3戰，先發投手華倫（Will Warren）首局就狂失7分，洋基一度陷入0：8落後，儘管8局上賈吉（Aaron Judge）敲2分砲追平，但威廉斯（Devin Willi

MLB／羅伯茲點兵忘了大谷…道奇3人入選明星賽寫45年紀錄

大聯盟明星賽今天公布美聯、國聯先發野手陣容，道奇隊由大谷翔平領銜共3人入選，追平隊史近45年新高，不過總教練羅伯茲（Da...

MLB／控球進化達陣350次救援 查普曼霸氣喊：我要400次

37歲的紅襪隊終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），依然能輕鬆飆出100英里以上的速球，他在今日雙重賽首戰功關門，幫助紅襪以5：3擊敗紅人隊，同時收下生涯第350次救援成功，不過

NBA／林多首度明星賽先發 中止連191場開路先鋒大都會止4連敗

在當選國聯明星賽先發游擊手的同一天，大都會隊球星林多（Francisco Lindor）迎來角色調整，今天與釀酒人隊雙重賽第2場，中斷連續191場擔任開路先鋒的紀錄，改打第二棒擔任指定打擊，結果這項調

MLB／太空人再添傷兵！近2個月傷6名野手仍穩居美西龍頭

美西龍頭太空人隊近期傷兵連連，今天又傷了一名內野大將。球團宣布吉洛梅（Luis Guillorme）因右腿腿後肌拉傷，被放入10天傷兵名單，這是本周太空人倒下的第2位內野手。 日前太空人游擊手潘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。