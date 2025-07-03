聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基狂追8分但威廉斯又放火！與藍鳥並列美東龍頭
洋基與藍鳥隊展開雙方4連戰的第3戰，先發投手華倫（Will Warren）首局就狂失7分，洋基一度陷入0：8落後，儘管8局上賈吉（Aaron Judge）敲2分砲追平，但威廉斯（Devin Williams）馬上把分數還回去，終場以9：11吞敗，兩隊並列美聯東區龍頭。
華倫首局遭藍鳥打線狙擊，巴傑（Addison Barger）先敲3分砲，史奈德（Davis Schneider）再補2分砲，單局灌進7分，第3局再下一城，洋基前3局以0：8落後。
不過洋基展現韌性，第5局從多明奎茲（Jasson Dominguez）開啟攻勢，連續5支安打追回3分，隨後「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出中外野3分砲，這是他本季首轟，單局灌進6分，追至6：8，第6局再追回1分，洋基逼近至7：8。
藍鳥7局下做出回應，史奈德敲出陽春砲，上演單場雙響砲，將比分拉開至9：7。8局上，洋基靠著賈吉的兩分砲扳平戰局。下個半局洋基推派威廉斯中繼，他暴投送分，藍鳥巴傑補刀再添1分，終場藍鳥就以11：9獲勝。
洋基苦吞系列戰3連敗，目前戰績48勝38敗，與藍鳥並列美東龍頭。雖然洋基全場敲出15支安打，包含賈吉單場3安3打點最亮眼，但威廉斯提油救火，後援1局失2分種下敗因。藍鳥9局上靠著終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）鎖定勝局，收下本季第20次救援成功。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言