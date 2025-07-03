MLB／洋基狂追8分但威廉斯又放火！與藍鳥並列美東龍頭

洋基與藍鳥隊展開雙方4連戰的第3戰，先發投手華倫（Will Warren）首局就狂失7分，洋基一度陷入0：8落後，儘管8局上賈吉（Aaron Judge）敲2分砲追平，但威廉斯（Devin Williams）馬上把分數還回去，終場以9：11吞敗，兩隊並列美聯東區龍頭。

華倫首局遭藍鳥打線狙擊，巴傑（Addison Barger）先敲3分砲，史奈德（Davis Schneider）再補2分砲，單局灌進7分，第3局再下一城，洋基前3局以0：8落後。

不過洋基展現韌性，第5局從多明奎茲（Jasson Dominguez）開啟攻勢，連續5支安打追回3分，隨後「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出中外野3分砲，這是他本季首轟，單局灌進6分，追至6：8，第6局再追回1分，洋基逼近至7：8。

藍鳥7局下做出回應，史奈德敲出陽春砲，上演單場雙響砲，將比分拉開至9：7。8局上，洋基靠著賈吉的兩分砲扳平戰局。下個半局洋基推派威廉斯中繼，他暴投送分，藍鳥巴傑補刀再添1分，終場藍鳥就以11：9獲勝。

洋基苦吞系列戰3連敗，目前戰績48勝38敗，與藍鳥並列美東龍頭。雖然洋基全場敲出15支安打，包含賈吉單場3安3打點最亮眼，但威廉斯提油救火，後援1局失2分種下敗因。藍鳥9局上靠著終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）鎖定勝局，收下本季第20次救援成功。

TIE BALLGAME 🤯



The @Yankees come all the way back on Aaron Judge's HUGE BLAST 😤 pic.twitter.com/JCwrQA0iQx — MLB (@MLB) 2025年7月3日

Blue Jays take the lead on two eighth inning runs against Devin Williams! pic.twitter.com/WyDiCneM8x — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年7月3日

商品推薦