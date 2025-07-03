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MLB／普洛法強調非故意用禁藥 勇士DFA佛度戈迎接他回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
普洛法解除禁賽的首場比賽就開轟，幫助勇士奪勝。 美聯社
普洛法解除禁賽的首場比賽就開轟，幫助勇士奪勝。 美聯社

據大聯盟官網報導，勇士隊明星外野手普洛法（Jurickson Profar）今天解除禁賽，一回歸就扛下中心棒次，並敲出2支安打包含1轟，幫助勇士以8：3力退天使隊。勇士為了迎來他的回歸，賽前將佛度戈（Alex Verdugo）給指定讓渡，騰出空間讓普洛法出賽。

普洛法季初因藥檢未過，被罰80場禁賽，今天終於解禁，並立刻開轟幫助球隊，對於面臨傷兵又連續21局無得分的勇士，普洛法的回歸勢必能為打線增添不少威脅性。談到這段時間的等待，普洛法感嘆道：「這很難熬，但我願為自己的行為負責。」

「我不是故意服用禁藥。」普洛法在賽前記者會中表示，「我去年膝蓋出了點問題，我吃了以前肩膀受傷時的藥物，但沒想到含有違禁成分。」普洛法還表示，自己那段時間已經好幾周睡不好，但還是持續練球，把自己準備好。

普洛法接下來預計固定擔任左外野手，有機會幫助勇士隊衝擊季後賽，不過根據規定，他的藥檢紀錄將使他無法參加今年季後賽。為了替普洛法騰出空間，勇士將普洛法面臨禁賽時，緊急簽來填補空缺的佛度戈指定讓渡。

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