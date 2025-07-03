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MLB／克蕭今將叩關2大紀錄 妻兒都將在場見證3000K瞬間

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭賽前在道奇球場外野熱身，眾多球迷爭相觀看。 法新社
克蕭賽前在道奇球場外野熱身，眾多球迷爭相觀看。 法新社

據美聯社報導，道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）今天將在主場先發迎戰白襪隊，有望成為他的紀錄之夜，除了眾所矚目的生涯3000次三振外，另外他以216勝與韋蘭德（Justin Verlander）並列現役勝投數第2，有機會在今天完成超車。

目前克蕭僅差3次三振就能達陣生涯3000K，而對手白襪本季平均每場比賽被三振約9次，克蕭極有希望成為大聯盟史上第20位達成此成就的球員，將與韋蘭德的3471以及薛則（Max Scherzer）的3419K，成為現役唯三「3000K俱樂部」成員，並成為歷史第4位左投。

在道奇投手群因傷兵困擾而捉襟見肘時，克蕭扮演起團隊的強心針。他近期先發的5場比賽道奇都拿下勝利。本日賽前克蕭的戰績為4勝0敗，防禦率3.03。這場比賽他也將挑戰生涯第217勝，若成功，將超越勝場數相同的薛則，獨居現役投手勝投第2名，僅次韋蘭德的262勝。

雖然隊友弗里曼（Freddie Freeman）近日總愛對著克蕭提醒距離3000K還差幾次，不過克蕭仍專注於為球隊帶來勝利。克蕭的妻子以及他們的4個孩子，預計都會在場見證克蕭的紀錄之夜，這對夫妻最近也宣布即將迎來第5個孩子。

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克蕭 道奇

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