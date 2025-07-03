MLB／羅伯茲點兵忘了大谷…道奇3人入選明星賽寫45年紀錄

大聯盟明星賽今天公布美聯、國聯先發野手陣容，道奇隊由大谷翔平領銜共3人入選，追平隊史近45年新高，不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）在盤點人數時，數完史密斯（Will Smith）、弗里曼（Freddie Freeman）後忘了，「還有一個是誰？」

大谷因為在第一階段獲得國聯最高票，先以指定打擊之姿取得一席資格，史密斯生涯首次被選為國聯先發捕手，弗里曼則是第9次入選全明星賽、第5次擔任先發，而且是自2022年加盟道奇後，首次在「老東家主場」作為全明星亮相。

今天道奇與白襪隊賽前，羅伯茲被問到明星賽入選名單時，他回答說：「就在5分鐘前，當我在牛棚看投球練習時聽到的，是史密斯和弗里曼吧？還有誰來著？」結果他一時忘了已在第一階段中入選的大谷。

當記者提醒他「是翔平啊」時，羅伯茲才笑著回答：「啊對，對，是翔平啊。」引起現場一陣笑聲。

羅伯茲表示：「他們在上半季都有出色表現，看到有3人能夠先發真的很棒。我希望還能有另外2、3位球員入選。」還未公布的投手陣容中，山本由伸有機會成為一員，另外還有替補名單。

道奇在過去3個球季第2次有3位選手經由球迷投票成為全明星先發，這也是自1980年以來隊史最多的一次，1980年共有加維（Steve Garvey）、洛普斯（Davey Lopes）、羅素（Bill Russell）與史密斯（Reggie Smith）4人入選。

國聯明星隊先發野手陣容： 指定打擊：大谷翔平（道奇） 一壘手：弗里曼（Freddie Freeman，道奇） 二壘手：馬提（Ketel Marte，響尾蛇） 三壘手：馬恰多（Manny Machado，教士） 游擊手：林多（Francisco Lindor，大都會） 捕手：史密斯（Will Smith，道奇） 外野手：亞古納（Ronald Acuna Jr.，勇士）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊）、塔克（Kyle Tucker，小熊） 美聯明星隊先發野手陣容： 指定打擊：歐赫恩（Ryan O'Hearn，金鶯） 一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，一壘手） 二壘手：托瑞斯（Gleyber Torres，老虎） 三壘手：拉米瑞茲（José Ramirez，守護者） 游擊手：威爾森（Jacob Wilson，運動家） 捕手：羅利（Cal Raleigh，水手） 外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）、格林（Riley Greene，老虎）、巴耶茲（Javier Baez，老虎）

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