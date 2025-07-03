MLB／明星賽先發名單出爐！大谷翔平連5年先發指定打擊

美國職棒大聯盟（MLB）今天公布明星賽先發野手陣容，道奇隊球星大谷翔平連5年獲選先發指定打擊（DH），道奇隊共3人入選，與老虎隊並列各隊最多。

大聯盟明星賽7月15日在亞特蘭大勇士隊主場舉行，今天公布球迷票選的先發野手與指定打擊名單，6日將再公布入選的投手與替補球員名單。

大谷翔平獲選國聯先發指定打擊，他在第一階段球迷票選獲得396萬票，是國聯人氣王，僅次於美聯最高票洋基隊外野手賈吉（Aaron Judge）的401萬票。

大谷翔平連5年先發DH，包括2021年到2023年效力天使隊，在明星賽代表美國聯盟，去年及今年轉戰道奇，明星賽代表國家聯盟出賽。

道奇隊共3名球員入選先發陣容，與美聯的老虎隊並列各隊最多。道奇有大谷翔平拿下DH之外，捕手史密斯（Will Smith）、一壘手弗里曼（Freddie Freeman）獲選先發位置。

美聯先發野手包括：水手捕手羅利（CalRaleigh）、藍鳥隊一壘手小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）、老虎二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、守護者隊三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）、運動家隊游擊手威爾森（Jacob Wilson）、洋基外野手賈吉、老虎外野手格林（Riley Greene）和巴耶茲（Javier Baez），金鶯隊DH歐赫恩（Ryan O'Hearn）。

國聯先發野手名單：道奇捕手史密斯、道奇一壘手弗里曼、響尾蛇隊二壘手馬提（Ketel Marte）、教士隊三壘手馬恰多（Manny Machado）、大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）、勇士外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）、小熊隊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和塔克（Kyle Tucker）、道奇DH大谷翔平。

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