大谷連5季30轟 助山本第8勝

美國職棒大聯盟道奇隊日本投手山本由伸昨天先發七局失一分、飆出八次三振，今年第八勝寫下個人單季新高，幫助道奇以六比一擊敗白襪隊；大谷翔平贊助本季第卅轟，穩居國聯全壘打王，山本被問到這支全壘打是否幫助很大時，露出燦爛笑容說：「是的」。

山本去年旅美首季就繳出七勝兩敗、奪三振一○五次的成績，昨天繳出優質表現後，今年十七場出賽累積八勝六敗、奪三振一○九次，勝投、三振數都創下新高。

山本說：「目前身體狀況維持很好，這是最重要的事，接下來天氣愈來愈熱，我會更加注意身體管理和基本準備，繼續努力。」

大谷昨天四打數一安打，四局下道奇領先四分時，敲出擴大分差的陽春砲，他在賽後表示：「前兩個打席被壓制住了，不過第三個打席終於做出不錯的揮棒。」大谷不忘稱讚學弟投得非常出色，能贏下比賽真的很好。

大谷繼退役名將小葛瑞菲、麥奎爾與洋基隊「法官」賈吉後，成為史上第四位生涯三度在明星賽前累積卅轟的球員，連續五季達成「卅轟、十盜、五支三壘打」更是史上唯一，大聯盟過去沒有人超過三個球季以上。

大谷上個月重返投手丘，山本作為先發輪值一員也表示：「大谷的球真的非常厲害，看他投球本身就是一種學習，也非常有趣。能夠近距離和他一起打球，從中多學一些東西、努力追上他，這讓我非常振奮。」

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