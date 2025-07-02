MLB／馬林魚連勝延續中！直指隊史紀錄與「10連勝俱樂部」

馬林魚隊今日靠著先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）繳出7局6K無失分好投，以2：0擊敗雙城隊，將近期連勝紀錄推進至8場，僅差1場就能追平隊史2008年創下的最長連勝紀錄。

卡布雷拉今日威風八面，寫下本季馬林魚投手最長先發局數，主投7局，僅被敲出2支安打，送出1次保送，附帶6K，順利拿下勝投，還在這場比賽達成生涯400K里程碑，成為馬林魚隊史第3快達成此紀錄的投手。

史陶爾斯率先開砲，馬林魚自此一路領先至比賽結束。 路透

卡布雷拉的好投幫助球隊寫下8連勝，這項成就不只距離隊史（當時隊名為佛羅里達馬林魚隊）紀錄僅差1勝，更是自2012年球隊搬遷主場至邁阿密，並更名為邁阿密馬林魚後的最長連勝紀錄。此外，馬林魚仍是全大聯盟唯一1支尚未體驗過10連勝的球隊。

打線部分史陶爾斯（Kyle Stowers）在第二局擊出本季第14轟，為馬林魚先馳得點，取得1：0優勢，此後便一路領先。雖然馬林魚打出了這波8連勝高潮，但國聯東區爭奪戰仍然是費城人隊與大都會隊的天下，目前馬林魚仍距離國東龍頭費城人11場勝差。

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