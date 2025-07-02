MLB／回歸打線前又受傷！ 太空人艾瓦瑞茲停止訓練進行檢查

根據《The Athletic》報導，太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在右手骨折的復健過程中狀況時好時壞，球隊總經理布朗（Dana Brown）今日表示，艾瓦瑞茲的訓練已被暫停。
布朗指出，阿爾瓦瑞茲在昨日於佛州進行空揮訓練後，右手出現不適，目前將安排他前往手部專科醫師進行觀察，進一步評估後續的復原方向。這起突發狀況發生時，正值艾瓦瑞茲即將重返太空人打線之際。
根據 MLB官網報導，布朗昨日還曾透露球隊希望艾瓦瑞茲能在本週末於對道奇隊的系列賽中歸隊，可惜事與願違，不僅如此，太空人又損失了游擊手潘尼亞（Jeremy Peña），他日前因肋骨骨折進入傷兵名單，進一步削弱戰力。
艾瓦瑞茲原先是在5月初因右手發炎缺陣，但直到將近1個月後才進行檢查，發現實際上是骨折。不過艾瓦瑞茲在受傷前的打擊狀況就略顯低迷，打擊率為.210，擊出3支全壘打與18分打點。太空人目前仍居於美西榜首，截至今天賽前止拿下50勝，領先第2名水手隊6場勝差。
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根據《The Athletic》報導，太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在右手骨折的復健過程中狀況時好時壞，球隊總經理布朗（Dana Brown）今日表示，艾瓦瑞茲的訓練已被暫停。
巨人隊週二宣布，將執行總教練梅爾文（Bob Melvin）2026年球季的合約選擇權，也確定他至少將執教至下個賽季結束。今年是梅爾文擔任總教練的第22個賽季，他執教的前一支球隊是教士隊。
63歲
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