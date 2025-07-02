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MLB／大谷翔平轟白襪實在太強 從天使到道奇幾乎平均2戰1轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷打白襪特別有一套，歷年對戰39場已經出現19轟，幾乎平均兩場就有1轟。 路透
大谷打白襪特別有一套，歷年對戰39場已經出現19轟，幾乎平均兩場就有1轟。 路透

大谷翔平今天對白襪隊之戰4局下轟出陽春砲，締造連續5季30支全壘打，成為大聯盟亞洲球員第1人；從生涯對戰各隊紀錄看來，大谷打白襪特別有一套，歷年對戰39場已經出現19轟，幾乎平均兩場就有1轟，讓白襪投手群傷透腦筋。

白襪雖是美聯戰績最差的球隊，道奇球場今天仍湧進51368人觀戰，大谷4局下砲轟白襪先發投手史密斯（Shane Smith），成為國聯首位達到30轟的球員，幫助道奇6：1獲勝，戰績54勝32敗在大聯盟排名第1，白襪掉到28勝57敗。

道奇去年6月25到27日作客芝加哥，3連戰橫掃白襪，大谷後兩戰都開轟，兩隊今年3連戰移師洛杉磯，大谷今天首戰又開轟，跨季對戰連續3場出現全壘打。

大谷2018年從天使隊起步，生涯8年只有2020年縮水球季未對到白襪，其餘7年對戰都有全壘打紀錄，尤其前年交手7場就有7轟，也是對決各隊最多轟紀錄，堪稱「見一次打一次」。

大谷今天賽前對白襪長打率達8成12，領先所有球隊，本季第30轟出爐後，生涯對戰45支安打就有6支二壘打、4支三壘打、19支全壘打，接下來兩場比賽還有繼續進補的機會。

大谷生涯累積255支全壘打，現役球員名列21，也是亞洲球員最多，歷年對運動家隊出現22轟最多、遊騎兵隊21轟居次，都是過去天使時期同區球隊，合計對戰168場，再來就是不同分區卻頻頻挨轟的白襪。

大谷對大聯盟30隊都有全壘打紀錄，最難開轟是費城人隊，生涯對戰15場，56次打數揮出13支安打，但只有1支全壘打。

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白襪 道奇

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