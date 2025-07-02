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MLB／巨人提前續約總教練梅爾文 前鐵捕波西：他是最佳人選

聯合新聞網／ 綜合報導
梅爾文與巨人續約，將繼續執掌2026年兵符。 法新社
梅爾文與巨人續約，將繼續執掌2026年兵符。 法新社

巨人隊週二宣布，將執行總教練梅爾文（Bob Melvin）2026年球季的合約選擇權，也確定他至少將執教至下個賽季結束。今年是梅爾文擔任總教練的第22個賽季，他執教的前一支球隊是教士隊。

63歲的梅爾文在去年開始接掌巨人兵符。前巨人鐵捕，現為球團棒球事務總裁的波西（Buster Posey）在聲明中表示：「他是極具經驗、深受尊敬的教頭，他的領導對我們極為重要，我們相信他正是能帶領這支球隊邁向未來的最佳人選。」

梅爾文是3屆年度最佳總教練得主，且曾在美、國聯都獲此殊榮。他執教生涯累積例行賽戰績為1,642勝1,548敗，曾8度率隊打進季後賽，執教過響尾蛇、水手、運動家、教士與巨人等隊。 他執教巨人隊的首年（2023年）戰績為80勝82敗。

梅爾文是在2023年球季接替遭解雇的凱普勒（Gabe Kapler）成為總教練。自2021年以107勝寫下隊史最佳戰績、力壓106勝的道奇隊奪下國聯西區冠軍後，巨人就再也沒有闖進季後賽，也未曾打出勝率過半的球季。

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