MLB／大谷那一轟有幫助？山本由伸收第8勝笑答：是的

道奇隊日本投手山本由伸今天以7局失1分、8次三振的好投，拿下本季第8勝刷新個人紀錄，其中學長大谷翔平也贊助了一轟援護，被問到這一發全壘打是否對球隊幫助很大時，山本由伸露出燦爛笑容說：「是的。」

山本由伸今天先發投了98球，7局被敲3安打失1分，幫助道奇隊以6：1擊敗白襪隊，自己的勝投數也超越去年的7勝（2敗）成績，109次三振也超越去年的105K。

談到自己能拿到第8勝，山本由伸表示：「目前身體狀況維持得很好，這是最重要的。接下來天氣會越來越熱，我會更加注意體調管理和基本的準備，繼續努力。」

大谷翔平贊助一轟援護山本由伸，也是本季第30轟。 路透

大谷翔平今天在4局下道奇隊5：1領先時，敲出一發擴大分差的陽春砲，他在賽後接受轉播單位訪問時表示：「前兩個打席被壓制住了，不過第三個打席終於做出不錯的揮棒。」也不忘稱讚學弟，「今天山本投得非常出色，我覺得能贏下比賽真的很好。」

而大谷翔平今年從6月開始回到投手丘，朝成為先發輪值一員調整中，山本由伸也表示：「他的球真的非常厲害，看著他投球本身就是一種學習，也非常有趣。能夠近距離和他一起打球，從中多學一些東西、努力追上他，這讓我非常振奮。」

¡Llegó el cuadrangular 30 para Shohei! pic.twitter.com/6ABsx050rb — Los Dodgers (@LosDodgers) 2025年7月2日

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