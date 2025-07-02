MLB／大谷30轟達陣猛刷新紀錄 山本由伸奪生涯新高第8勝

道奇隊今天以6：1擊敗白襪隊，山本由伸7局8K失1分的好投，為他入帳生涯單季新高的第8勝，而前輩大谷翔平也開轟支援，連續5季達成30轟，再次刷出滿滿歷史紀錄。

大谷作為先發第1棒、指定打擊，前兩打席敲出滾地球出局、三振，4局下面對白襪追回1分後，在2出局時回應，從白襪先發投手史密斯（Shane Smith）手中開轟，擊球初速116.3哩、飛行距離408呎，將比數拉開到6：1。

大谷成為本季第三位達成30轟的球員。 路透

大谷成為本季第三位達成30轟的球員，前面是水手隊羅利（Cal Raleigh）33轟、洋基隊賈吉（Aaron Judge）30轟。

大谷也繼2021年與2023年後，生涯第三度在明星賽前達成30轟，繼小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.，3次）、麥奎爾（Mark McGwire，4次）與賈吉（4次）後，成為史上第4位生涯三度在明星賽前累積30轟的打者。

大谷翔平從2021年起，已經連續5年達到30轟，也連續5年有5支三壘打，ESPN記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，這是自洋基傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）在1937年至1941年間達成以來，再次有選手達成連5季「30轟、5支三壘打」。

大谷今天4打數1安打、1打點、1得分，本季累積30轟、83分得分，也成為1901年以來，大聯盟歷史上第3位在明星賽前就達成「30轟、80得分」的球員，先前只有1969年傑克森（Reggie Jackson）與1994年湯瑪斯（Frank Thomas）達成此一壯舉。

山本今天以98球投滿7局，僅被擊出3支安打，送出8次三振，在第1、3、5、6、7局都讓對手三上三下，第4局在2出局、二壘有人時，被索沙（Lenyn Sosa）敲出二壘打而丟掉唯一一分，最快球速96.3哩（約155公里）。

道奇打線在1局下2出局後猛攻4分，前5局就攻下6分援護山本，他也入帳第8勝（6敗），刷新去年最多7勝紀錄。

¡Llegó el cuadrangular 30 para Shohei! pic.twitter.com/6ABsx050rb — Los Dodgers (@LosDodgers) 2025年7月2日

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