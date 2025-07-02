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MLB／大谷有給援護！山本由伸7局8K失1分 挑戰第8勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸今天面對白襪隊以98球投滿7局，僅被擊出3支安打，送出8次三振、失1分。 美聯社
山本由伸今天面對白襪隊以98球投滿7局，僅被擊出3支安打，送出8次三振、失1分。 美聯社

道奇隊日本投手山本由伸今天面對白襪隊以98球投滿7局，僅被擊出3支安打，送出8次三振、失1分，在大谷翔平開轟支援下，6：1領先時退場，取得本季第8勝的勝投資格，有望締造生涯新高。

山本由伸前5局就投出7次三振，在第1、3、5局都讓對手三上三下，第4局在2出局、二壘有人時，被索沙（Lenyn Sosa）敲出二壘安打而丟掉唯一一分。

前5局投完山本由伸只用了67球，第6局很快抓到2出局，只不過面對瓦加斯（Miguel Vargas）被纏鬥了10球才解決，第7局依舊是三上三下，隨後帶著勝投資格退場接受隊友迎接，最快球速96.3哩（約155公里）。

道奇隊打線在1局下2出局後猛攻4分，2個保送堆積壘包，赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安打回第1分，接著帕赫斯（Andy Pages）二壘安打1分打點、康佛托（Michael Conforto）一壘打2分打點。

前5局道奇隊就攻下6分援護山本由伸，包含4局下大谷翔平敲出的一發陽春砲，也是本季第30轟，成為繼小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.，3次）、麥奎爾（Mark McGwire，4次）與賈吉（4次）後，史上第4位生涯三度在明星賽前累積30轟的打者。

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大谷翔平 山本由伸 道奇

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