MLB／遊騎兵連打4場延長賽 緊急召回剛被下放的唐寧支援

遊騎兵隊今天之前已連續4場打進延長賽，為了舒緩後援壓力，緊急從3A徵召右投唐寧（Dane Dunning）支援牛棚。由於唐寧是在6月27日回到3A，為了讓他能在下放僅5天後就重返大聯盟，遊騎兵隊將外野手卡特（Evan Carter）放入為期3天的喪假名單因應。

根據美媒報導，自1901年以來，唯一連打5場延長賽的球隊是1908年的老虎隊。至於遊騎兵在這波連4場延長賽中僅拿下1勝，包括對水手系列賽的2敗，以及昨日對金鶯系列賽首戰以6：10在延長11局落敗。

這是遊騎兵搬遷至德州以來隊史第2次連續4場進入延長賽，上一次是在2002年作客西雅圖的4連戰。今日球隊也進行一連串調動：右投手溫恩（Cole Winn）被下放至3A；馬勒（Tyler Mahle）因右肩拉傷被轉入60天傷兵名單；3A外野手麥金尼（Billy McKinney）則被拉上大聯盟。

唐寧在加盟遊騎兵5季以來，曾擔任先發與中繼任務。總教練波奇（Bruce Bochy）表示，唐寧將在先發投手之後準備，有需要的話能吃下多局。現年30歲的丹寧，本季已出賽2場，拿下1次救援成功。

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