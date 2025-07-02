MLB／卡仔放眼明星賽前回歸 教頭喊話：希望他也入選全明星

響尾蛇隊外野手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）在6月中旬遭到觸身球砸中、導致手部骨裂，隨後被放入傷兵名單，近期受訪時表示，自己正積極復健，希望在7月14日明星賽休兵期前回到球場，「我的目標就是在明星賽前回歸」。

根據美媒報導，卡洛爾雖然放眼明星賽，但仍需按部就班復健，「我還是得聽從身體的反應，但我真的很想回歸，目前一切的安排都是朝著這個目標前進。如果手的恢復狀況沒達到預期，那我就得重新調整計畫。」

目前卡洛爾已開始在主場進行棒球相關訓練，響尾蛇總教練羅夫洛洛（Torey Lovullo）表示，卡洛爾將在週二開始進行雙手無球揮棒練習，並補充，如果卡洛屆時恢復健康並入選明星賽，他希望能看到卡洛爾現身這場夏日饗宴。

卡洛爾本季出賽72場，累積20轟、44分打點與10次盜壘成功，OPS為0.914。即使因傷缺席最近11場比賽，他的勝場貢獻值（fWAR）為3.5，依然並列國聯第4。

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