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MLB／妨礙打擊間接導致挨滿貫砲 洋基威佛怨「摸毛」送壘包

聯合新聞網／ 綜合報導
威佛在妨礙打擊的判決後被敲出超前安，隨後又被擊出滿貫砲，讓他無奈至極。 美聯社
威佛在妨礙打擊的判決後被敲出超前安，隨後又被擊出滿貫砲，讓他無奈至極。 美聯社

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洋基隊牛棚大將威佛（Luke Weaver）今天成為藍鳥隊史普林格（George Springer）滿貫砲的苦主，但威佛認為自己應有機會避免遭到砲擊，原因就出在前幾個打席的「妨礙打擊」判決。

7局下藍鳥與洋基戰成平手，1出局一、二壘有人的狀況下，威佛本有機會三振掉代打的巴傑（Addison Barger），沒想到經過重播後，發現巴傑揮棒時，棒子略微觸碰到洋基捕手艾斯卡拉（J.C. Escarra）手套，因而判定捕手妨礙守備，從三振變滿壘，讓威佛非常不滿。

在那之後克萊門特（Ernie Clement）敲安超前，隨後就是史普林格的大滿貫，導致雙方在美東龍頭勝差被追到只剩1場。威佛無奈地說：「這很荒謬，不應該因為一點點輕碰就抹煞投手的辛苦，明顯觸碰到的話自然沒關係，但像今天這樣的情況或許該酌情判定。」

由於捕手越來越重視「偷好球」，妨礙打擊越來越常見。根據數據，2017年全季只有9起，但今年至今卻已有45例，艾斯卡拉也坦承：「我太拼命想把那個低球偷成好球。」洋基教頭布恩（Aaron Boone）也說：「對於輕微的妨礙打擊，聯盟應該重新檢討判決方式。」

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